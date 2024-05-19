Цзю считает, что Фьюри в бою с Усиком подвела самоуверенность

Бывший абсолютный чемпион в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментирвоал поражение экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1) от абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0).

«Уверен, что Фьюри подвела самоуверенность. Тайсон дерзкий, но дерзость в боксе нужна. Конечно, будет реванш, но там наверняка будет такой же сценарий, как и в этом поединке», — приводит слова Цзю MMA.Metaratings.ru.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring).

Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов.