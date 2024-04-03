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Сегодня, 10:28

Дерек Чисора дал совет Фьюри перед боем с Усиком

Давид Хачатрян
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Британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-13) считает, что чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (34-0) не стоит пытаться изо всех сил нокаутировать чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0).

«Думаю, что Тайсон попытается нокаутировать Усика, так как он хочет что-то доказать. Однако я считаю, что ему не стоит даже пытаться добиться досрочной победы. Вместо этого ему следует просто боксировать и быть активным на протяжении всего боя. На мой взгляд, Усику будет выгодно, если Тайсон попытается его нокаутировать», — сказал Фьюри SecondsOut.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
Дерек Чисора
Тайсон Фьюри
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