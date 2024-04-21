Райан Гарсия победил Девина Хейни, трижды отправив в нокдаун

Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) победил чемпиона по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хейни (31-1) решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109).

Бой состоялся в ночь на 21 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.

В первом раунде Гарсия потряс Хейни, а в седьмом, десятом и одиннадцатом и вовсе отправил в нокдаун. При этом очень часто в бою бойцы вступали в клинч.

Гарсия проиграл лишь однажды — 22 апреля 2023-го чемпиону по версии WBA в легком весе Джервонте Дэвису (29-0) техническим нокаутом в седьмом раунде.