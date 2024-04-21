Райан Гарсия: «Вы, ребята, правда думали, что я сошел с ума?»

Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) после победы над чемпионом по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни (31-1) вспомнил насмешки людей о его психологическом состоянии.

«Хвала Иисусу Христу! Вы, ребята, правда думали, что я сошел с ума?» — сказал Гарсия после боя.

Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Бой состоялся в ночь на 21 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.