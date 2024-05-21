Источник: Кержаков стал главным тренером «Кайрата»

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков стал новым главным тренером «Кайрата», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Прошлым местом работы специалиста был «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. Под его руководством сербская команда провела 15 матчей, в которых одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

В качестве игрока Кержаков выступал за «Зенит», «Севилью», московское «Динамо» и «Цюрих». С испанской командой он стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка страны. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (совместно с Дзюбой, у обоих по 30 голов).