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Сегодня, 16:25

Дмитрий Бивол объяснил, почему Усик — фаворит в бою с Фьюри

Давид Хачатрян
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри.
Фото Reuters
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) в интервью «СЭ» отметил, что его не впечатлило выступление чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0) в бою с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-2).

— Что думаешь по поводу боя Фьюри — Усик?

— Я бы поставил на Усика. На сегодняшний день у меня такое ощущение, что у него больше шансов. Потому что-то, что я увидел [у Фьюри] с Нганну, как-то... Не произвело впечатления вообще.

— Да, если сравнить с Нганну, то лучше в такой форме совсем ему не выходить.

— Да. Поэтому боксер обычно судит по последнему бою. Он может преподнести сюрприз, но Усик — это непростой парень. Он прошел два боя с Джошуа. Это огромный опыт.

Фьюри и Александр Усик (21-0) должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Александр Усик
Дмитрий Бивол
Тайсон Фьюри
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