Дмитрий Бивол: «Я еще не подписал контракт на бой с Бетербиевым»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) в интервью «СЭ» рассказал, что саудиты попросили его готовиться к бою с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0), несмотря на то что контракт на поединок 1 июня он еще не подписал.

— В январе твоя команда сообщила, что ты подписал предварительный контракт на бой. И это Бетербиева сильно возмутило, он говорил: «Что ты баламутишь воду» — и что-то в этом духе. Почему он так остро реагировал?

— У него своя информация, может, что-то для него по-своему доносят. Но в январе я ничего не подписывал. Подписывал контракт на бой с Артуром Линдоном. Там, в контракте, было прописано, что Саудовская Аравия сделает мне еще два боя. Следующим боем будет Бетербиев на таких-то условиях примерно в такой-то период. Согласен ли я на это? И я поставил свою подпись, что согласен. И на бой с Линдоном, и на последующие бои. То есть от меня уже ничего не зависит. Я уже все свои условия со своей командой обсудил. Мы их уже выдвинули, и их уже одобрили. Теперь сторона Артура, как я понимаю, договаривается с Саудовской Аравией.

— То есть он на сегодняшний момент пока еще не подписал договор?

— Честно говоря, я не знаю. Может быть, они что-то и подписали уже. Но, так как это не выходит в сеть, нам не сообщают. Но примерно нам говорят: вы готовьтесь, 1 июня будет все, потому что Саудовская Аравия — это нестандартный промоутер, американский или английский, они работают совершенно по-своему. У них есть свои взгляды на этот бизнес профессионального бокса. Они хотят сделать по-другому. Просто им так удобно.

— По факту сегодня получается так, что Артур Бетербиев еще не подписал контракт на бой. Возможно ли, что этот бой не состоится?

— Смотри, по факту я не знаю, подписал он контракт или нет. И по факту я сам еще на этот бой не подписал контракт. Но я уже сказал все свои условия, и мне уже их одобрили. Просто обычно, когда вторая половина договорилась устно, тогда все и подписывают. То есть со мной уже договариваться о чем-то не надо. Мне уже нужно просто прислать бумагу, я ее подпишу. Все условия со мной оговорены. Я не знаю их условия, пришли ли они к согласию, но я стараюсь не думать о том, будет ли этот бой или нет. Я просто готовлюсь и верю в то, что этот бой будет. Я готовлюсь на 1 июня.

Бетербиев и Бивол должны подраться 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).