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Сегодня, 13:26

Дмитрий Бивол: «Бокс Усика лучше, чем у Фьюри»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) заявил, что с нетерпением ждет поединка между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0) и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0).

«Усик может победить Фьюри. Это два высококлассных бойца, и победа одного из них будет зависеть от того, в каком состоянии они проснутся, что будут есть перед боем, в каком психологическом состоянии они подойдут к бою. Что касается их навыков, то Усик немного лучше Фьюри, но у Фьюри есть рост и сильный удар. Это очень интересный бой, я буду его смотреть. Мне все равно, кто победит, я просто хочу увидеть хороший бой», — сказал Бивол в интервью Fight Hub TV.

Фьюри и Усик подерутся 17 февраля на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Дмитрий Бивол
Тайсон Фьюри
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