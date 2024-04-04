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Сегодня, 16:55

Дмитрий Бивол: «В детстве мечтал, чтобы у меня были руки такого же размера, как у Майка Тайсона»

Давид Хачатрян
Боксер Майк Тайсон
Майк Тайсон.
Фото Global Look Press
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) в интервью «СЭ» рассказал, что когда он пришел в секцию бокса, то хотел быть похожим на абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона (50-6).

— Ты говорил, что твоим любимым боксером был и есть Майк Тайсон. Недавно он официально сказал, что проведет бой против Джека Пола.

— Один из любимых моих боксеров. Когда я начал заниматься боксом, я очень сильно мечтал о том, чтобы у меня были руки такого же размера и такой же силы, как у Майка Тайсона. У меня была такая мечта. Так же выигрывать своих соперников быстро, как и Майк Тайсон.

Да, я тоже видел эту новость [о бое Тайсона и Пола]. Наверное, это один из тех примеров, когда я бы не хотел таких боев в таком возрасте. Я не думаю, что Майк делает это, потому что ему так охота биться. Мне кажется, это финансовое положение больше его толкает на это. Вот один из примеров таких страхов. Что могу сказать? Все-таки возраст сильно играет роль. После 30 лет еще не так, а после 50, я думаю, уже каждый год сильно чувствуется. В первую очередь это реакция.

Тайсон и Джейк Пол (9-1) подерутся 20 июля на стадионе AT&T в Далласе (США). Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Джейк Пол
Дмитрий Бивол
Майк Тайсон
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