Джермалл Чарло лишен титула чемпиона

Экс-чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (33-0) лишился титула из-за того, что был арестован за вождение в нетрезвом виде и невыполнении требования об остановке транспортного средства. Таким образом, полноправным чемпионом по версии WBC в среднем весе стал доминиканский боксер Карлос Адамес (23-1).

«WBC будет тесно сотрудничать с Premier Boxing Champions, чтобы найти наилучший вариант развития событий для Джермалла в данный момент», — сказано в заявлении Всемирного боксерского совета.

Чарло победил Хосе Бенавидеса-младшего (28-3) в 10-раундовом поединке единогласным решением судей (100-90, 99-91, 98-92). Поединок состоялся 2 декабря 2023-го в «Michelob Ultra Arena» в Парадайсе, США.