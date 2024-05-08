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Сегодня, 12:05

Фрэнк Уоррен: «Фьюри в лучшей форме в своей жизни. Он нокаутирует Усика»

Давид Хачатрян
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Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) нокаутирует чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0).

«Я уверен, что мы добьемся выдающегося выступления. Я разговаривал с Фьюри на неделе. Он находится в очень хорошей форме, и, хотя у него было рассечение, оно пошло на пользу, поскольку он провел несколько сборов подряд. Физически я никогда не видел, чтобы он выглядел так хорошо. Я беспокоился, что, начав тренировочный лагерь, он слишком рано достигнет пика. Он очень много работал, чтобы к 18 мая быть в лучшей форме. Я просто чувствую, что он покажет великолепное выступление и нокаутирует Усика», — сказал Уоррен talkSPORT.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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