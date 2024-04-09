Фрэнк Уоррен назвал ахиллесову пяту Александра Усика

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен посоветовал чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (34-0) бить чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александру Усику (21-0) в корпус.

«Его ахиллесовой пятой, как я уже говорил, и я удивлен, что так называемые эксперты никогда не обращали на это внимания, всегда был его корпус, — сказал Уоррен Sky Sports. — Дюбуа знал это, и ему почти удалось победить».

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.