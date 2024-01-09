Американский боксер Джонсон — о получении паспорта РФ: «Я в восторге! Сегодня мой новый день рождения!»

Американский боксер Кевин Джонсон в разговоре с «СЭ» прокомментировал получение российского гражданства.

«Ощущения от гражданства Российской Федерации? Я ликую, я в восторге, я наслаждаюсь этим моментом. Это большая честь для меня. Это будто день рождения. Сегодня мой новый день рождения!» — сказал Джонсон «СЭ».

44-летний Джонсон одержал 36 побед за профессиональную карьеру, потерпел 21 поражение и завершил 2 поединка вничью. Его соперниками были такие известные боксеры, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис.