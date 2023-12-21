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Менеджер Бивола: «Мы не можем ставить ультиматум организациям по российской символике»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, рассказал, какая идет работа для того, чтобы его подопечный мог выходить на бои с символикой России.

«Сложно ответить на этот вопрос. Есть определенные правила у телеканала или места проведения. Может в Саудовской Аравии такого правила нет, но телеканалы все равно ставят свои условия. У нас была сложная ситуация с «Канело». Часто это не политика самого канала, казино или зала. К этому вопросу они подходят субъективно. У многих ответственность перед инвесторами. Как что-то отразиться на стоимости акций компании, будут ли санкции. Чаще всего это боязнь возможных последствий.

Получается, что нам нет смысла ставить свои условия и пытаться влиять на это, рискуя сорвать бой в ситуации, когда многие наши боксеры лимитированы в своих поединках. Мы задаем вопрос (о символике), но ультиматум ставить не можем», — приводит слова Корнилова MMA.Metaratings.ru.

23 декабря на боксерском турнире в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Бивол проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBA против британца Линдона Артура.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Дмитрий Бивол
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