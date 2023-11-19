Минеев и Исмаилов могут провести боксерский бой весной 2024 года

В команде российского бойца Владимира Минеева ответили на вопрос о бое по правилам бокса против Магомеда Исмаилова.

«Бой по правилам бокса против Исмаилова может пройти весной 2024 года», — приводит ТАСС слова представителя команды Минеева.

В ночь на 19 ноября Минеев победил Штыркова единогласным решением судей в главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Сочи. Поединок прошел по правилам кикбоксинга в формате трех раундов по три минуты.

Ранее стало известно, что реванш между Минеевым и Штырковым состоится летом 2024 года.