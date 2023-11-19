Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут бой в 2024 году в Эр-Рияде

17 февраля 2024 года украинский боксер Александр Усик проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с британцем Тайсоном Фьюри. Бой состоится в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на территории комплекса Kingdom Arena.

Время начала поединка Усик — Фьюри пока неизвестно. Обычно боксерские бои начинаются вечером по московскому времени.

На счету 35-летнего Фьюри в профессиональном боксе — 34 победы и одна ничья. Свой последний поединок «Цыганский король» провел 28 октября 2023 года. Тогда он одержал победу раздельным решением судей над камерунцем Франсисом Нганну.

У 36-летнего Усика в боксе — 21 победа и ноль поражений. В последний раз украинец дрался 26 августа 2023 года. Тогда «Кот» победил техническим нокаутом англичанина Даниеля Дюбуа.

Ознакомиться с основной информацией о предстоящем поединке Усик — Фьюри можно с помощью материала «СЭ».