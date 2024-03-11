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11 марта, 09:41

Нейт Диас бросил вызов Джошуа, Уайлдеру и Фьюри

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) заявил, что победит топовых супертяжеловесов-боксеров в лице экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3), экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-3) и чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0).

«Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, я надеру всем вам задницы. Просто чтобы вы знали», — написал Диас в соцсети X.

Диас в прошлом бою по правилам бокса проиграл Джейку Полу (9-1) единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа 2023-го в Далласе, США.

Деонтей Уайлдер
Нейт Диас
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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