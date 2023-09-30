Нганну: «Не понимаю, как Фьюри будет драться с Усиком после того, что произойдет 28 октября»

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну, который теперь выступает в промоушене PFL, прокомментировал анонс боя за звание абсолютного чемпиона по боксу в тяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Я не понимаю, как Тайсон Фьюри сможет драться в декабре после того, что произойдет 28 октября», — написал боец в социальных сетях.

28 октября Нганну встретится в бою с Фьюри в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что бой между Фьюри и Усиком пройдет в декабре этого года или в январе 2024 года.