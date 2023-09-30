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Сегодня, 13:41

В команде Гассиева назвали отказ Валлина от рукопожатия провокацией перед боем

Алина Савинова
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В команде россиянина Мурата Гассиева считают, что отказ пожать руку боксеру был провокацией перед боем со стороны шведа Отто Валлина.

«Это своего рода провокация перед боем со стороны Валлина. Но Мурата этим не выведешь из себя», — приводит ТАСС слова представителя команды.

Поединок Валлин — Гассиев пройдет в Турции 30 сентября. На церемонии взвешивания в преддверии боя Валлин отказался пожать руку россиянину.

На счету шведа 25 побед и 1 поражение в профессиональной карьере, еще 1 бой был признал несостоявшимся. В активе Гассиева 1 поражение при 30 победах и также 1 поединок, который был признан несостоявшимся.

Источник: https://tass.ru/sport/18882203
Бокс
Мурат Гассиев
Отто Валлин
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