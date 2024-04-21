Оскар Де Ла Хойя: «Райан Гарсия — лицо бокса»

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) поделился мнением о бывшем временном чемпионе в легком весе по версии WBC Райане Гарсии (25-1).

«Единственный способ провести реванш с Джервонта Дэвисом, если Дэвис поднимется и они подерутся в промежуточном весе. Теперь Райан — «сторона А», теперь он — лицо бокса», — сказал Де Ла Хойя на пресс-конференции.

Гарсия победил Девина Хейни (31-1) решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109), при этом трижды отправив Хейни в нокдаун. Бой состоялся 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.