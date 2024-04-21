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Сегодня, 12:08

Оскар Де Ла Хойя: «Райан Гарсия — лицо бокса»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) поделился мнением о бывшем временном чемпионе в легком весе по версии WBC Райане Гарсии (25-1).

«Единственный способ провести реванш с Джервонта Дэвисом, если Дэвис поднимется и они подерутся в промежуточном весе. Теперь Райан — «сторона А», теперь он — лицо бокса», — сказал Де Ла Хойя на пресс-конференции.

Райан Гарсия победил Девина Хейни. Райан Гарсия: из андердога в короли. Как победить Девина Хейни, заставив всех себя ненавидеть

Гарсия победил Девина Хейни (31-1) решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109), при этом трижды отправив Хейни в нокдаун. Бой состоялся 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.

Бокс
Оскар Де Ла Хойя
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