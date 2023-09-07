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Сегодня, 10:30

Отец Фьюри хочет подраться с Майком Тайсоном перед боем своего сына с Нганну

Давид Хачатрян
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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), заявил, что готов подраться с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6).

«Позвольте мне сказать, что я поплыву туда [в Саудовскую Аравию]. Если не будет самолетов, я поплыву, а я не умею плавать. Я возьму два нарукавника и сегодня же отправлюсь, — сказал Фьюри в интервью Seconds Out. — Я буду в Саудовской Аравии, не волнуйтесь. Почему бы мне не встретиться с Майком Тайсоном? Я люблю этого парня, я назвал своего сына в его честь. Если он захочет драться со мной в андеркарте, то пусть, никаких проблем.

Знаете, я боец. Я старый, но я боец. Он боец. Он старый. Мы два старичка. Если он хочет драться со мной, а я хочу драться с ним, мы можем это сделать. Я уже был в нокауте, для меня нет никакой разницы, лишь бы мы могли развлекать публику и вызывать улыбки на ее лицах, вот и все, что я хочу делать».

Фьюри и Франсис Нганну (0-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Бокс
Майк Тайсон
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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