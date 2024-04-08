Рой Джонс рассказал, что нужно Усику, чтобы победить Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) сомневается, что без взрывной силы у чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0) получится победить чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0).

«Если посмотреть бой с Нганну, то можно подумать, что сейчас Джошуа определенно лучше Фьюри, но это не обязательно так, но именно так все и выглядит.

С другой стороны, Усик — отличный технарь, но он не такой уж и взрывной. Если бы он был взрывным, это было бы проблемой. Когда ты меньше и дерешься с большими парнями, ты должен принести взрывчатку на ринг, иначе они не будут тебя уважать. Если он не сможет найти взрывчатку до этого боя, он не победит Тайсона Фьюри, и мне все равно, что все говорят.

Тайсон не воспринимал Нганну всерьез — и он не выглядел против Нганну так, как должен был выглядеть, но он все еще Тайсон Фьюри, и он определенно будет серьезно относиться к Усику", — сказал Джонс talkSPORT.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.