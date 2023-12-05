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Сегодня, 15:46

Руслан Проводников: «Бег по утрам — это не спорт, это доза счастья, медитация»

Давид Хачатрян
Руслан Проводников.
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Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO Руслан Проводников (25-5) рассказал в подкасте Григория Дрозда, насколько сильно бег по утрам меняет жизнь человека.

«Когда я завершил свою карьеру в 2016 году, по крайней мере взял паузу, я всю жизнь жил в режиме спорта. А в какой-то момент у тебя — раз и все остановилось. Без физических нагрузок уже как-то ты себя чувствуешь не очень хорошо, и я начал просто по утрам вставать и бегать. Отговорок никаких не было. Знаете, как многие сегодня говорят, мол, нет времени. Я же все-таки считаю себя сильным человеком, и когда человек что-то хочет, он всегда время для этого находит. Поэтому я начал вставать рано утром. В 5 утра я уже бегу. В любое время, в любую погоду. Я вставал в 4:30 утра, в 5 утра выходил бегать, в 6 — начале 7-го я уже заходил домой. День начался. Многие только готовятся к тому, чтобы встать, а я уже заряжен, я уже влюбленный в жизнь. Я всегда встаю с правильной ноги.

Я много путешествую, и в тех городах, куда приезжаю первый раз, мне всегда интересно: а есть ли тут у меня последователи? Вечером выкладываю информацию о том, что я завтра буду здесь и что все желающие, кто хочет со мной пробежаться, могут собраться у входа в эту гостиницу в 4:55 утра. Выходишь, и стоит толпа из 50 человек. Я говорю: «Ребята, вы дураки!» (смеется) Многие едут за 350 км, есть люди, которые прилетают из Москвы в Екатеринбург, чтобы со мной пробежать 10 км.

Для меня 10 км утром — это не спорт, это доза счастья, это медитация. Я как наркоман. Я без этих 10 км уже свой день не представляю. Неважно, какой вчера у тебя был день, но ты утром встал, надел кроссовки, вышел, бежишь. Благодаря этим 10 км у тебя чистится голова, ты снова находишь какую-то мотивацию, ты становишься добрее и счастливее. Эти 10 км меняют твою жизнь, ты становишься лучше. И что бы в моей жизни ни происходило, со мной всегда кроссовки. Бывает, руки опускаются, я утром встал, кроссовки надел, вышел и побежал. Когда я нажимаю стоп после 10 км, я абсолютно другой человек. Абсолютно», — сказал Проводников.

 

Проводников объявил о завершении карьеры в 2021-м после победы в благотворительном поединке над бывшим претендентом на чемпионский титул UFC Али Багаутиновым.

Источник: https://youtu.be/Nb6Ydci7nbA?si=CMp7D4wDRy42T3iy
Руслан Проводников
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