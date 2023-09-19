Тайсон Фьюри объявил о рождении седьмого ребенка

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) опубликовал в соцсетях фотографию со своей женой Пэрис, которая держит на руках своего седьмого ребенка. Известно, что это мальчик — четвертый в семействе Фьюри. Имя ребенка пока не сообщается.

«Мы счастливы, что в семье Фьюри появился наш малыш. Его братья и сестры ждут не дождутся, когда смогут познакомиться с ним! Наш мальчик — идеальное дополнение, и мы сгораем от любви к нему. Безумно, как можно так быстро полюбить кого-то», — сказала Пэрис в интервью OK! Magazine.

Фьюри и Франсис Нганну (0-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.