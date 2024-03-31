Тим Цзю: «Фундора — неудобный соперник. Я чувствовал, что не могу достать его»

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) рассказал, что хочет провести реванш с Себастьяном Фундорой (21-1).

«Я хорошо начал. Фундора — неудобный соперник, очень большой, подвижный, он хорошо бьет джебом. Я чувствовал, что не могу достать его. Из-за крови я ничего не видел.

Хочу ли я реванш? Конечно, хочу. Я возьму две недели отдыха, а потом вернусь в зал. Я хочу драться с лучшими. Я хочу реванш», — сказал Цзю на пресс-конференции.

Фундора победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.