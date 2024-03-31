Цзю — о первом поражении сына: «Он не проиграл, но и не выиграл. Вернемся сильнее!»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал первое поражение своего сына Тима Цзю на профессиональном ринге (23-1). 31 марта австралиец раздельным решением судей проиграл американцу Себастьяну Фундоре (21-1).

«Он не проиграл бой, но он его и не выиграл. Недостаточно работы было сделано, чтобы никто не сомневался. Выигрывать на чужой территории нужно более убедительно. Очень надеюсь, что будет проведена большая работа, чтобы понять, почему так произошло. Нужно найти причину. Но рассечение повлияло очень сильно. Кровь полностью закрыла глаза, он ничего не видел, а это очень сложно. У меня пару раз было такое — ты просто ничего не видишь. Маленькая капелька крови затмевает глаза полностью. Сопернику нужно отдать должное, он грамотно отработал в этот момент. Вернемся сильнее!» — сказал Цзю «СЭ».

Фундора победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115). Бой состоялся в Лас-Вегасе, США.