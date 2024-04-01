Тим Цзю: «Я полностью опустошен»

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) заявил, что рассечение в бою с Себастьяном Фундорой (21-1) помешало ему показать выступление, которого он хотел.

«Я не хочу оправдываться, но рассечение было очень досадным, — сказал Цзю в интервью Main Event. — Я еще не видел повтора, поэтому мне интересно посмотреть, насколько большим оно было на самом деле и как много было крови. Я работал на инстинктах. Я видел его удары и парировал их.

Если это не победа, то я не удовлетворен. И я полностью опустошен. Если мы захотим провести реванш, мы его проведем, и я буду этому рад».

Фундора победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.