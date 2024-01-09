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9 января, 23:30

Американский боксер Джонсон официально получил паспорт России. Ранее он добавил к имени «Владимирович» и вышел на бой с триколором

Американский боксер Кевин Джонсон получил российский паспорт
Отдел единоборств «СЭ»
Кевин Джонсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Кевин Владимирович будет жить в Самаре и работать тренером.

Американский боксер Кевин Джонсон официально стал российским боксером. 44-летний ветеран получил российское гражданство, а соответствующий приказ появился на официальном портале правовой информации.

Джонсон и сам подтвердил смену паспорта. «Да-да-да. Это только-только случилось, — сказал боксер «Матч ТВ». — Я очень рад. И совсем скоро я получу документ. Собираюсь отметить это знаменательное событие».

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Джонсон подал заявку на получение паспорта России в августе, а позже заявил, что постоянно надевает вещи с фотографией Владимира Путина. На битву взглядов перед поединком с Марком Петровским американец вышел с российским флагом. Также Джонсон рассказал, что сменил имя на Кевин Владимирович в честь президента России.

«Чтобы сделать комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить свое имя, — сказал Джонсон «Известиям». — Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. Теперь я на 100 процентов, без шуток, на 100 процентов русский». На некоторых зарубежных статистических ресурсах боксера сразу переименовали и называют Кевином Владимировичем.

Ранее Джонсон рассказал, что собирается жить в Самаре и уже взял там жилье в ипотеку. Боксер ищет русскую жену и планирует обосноваться в России, но при этом отказываться от американского гражданства не будет, потому что в США живет его дочь, которую он хочет навещать. По словам промоутера Владимира Хрюнова, Джонсон будет работать тренером в Центре олимпийской подготовки в Самаре, чтобы помогать начинающим спортсменам.

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За время карьеры в профессионалах Джонсон принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения. Еще два боя с его участием завершились вничью. В течение карьеры Джонсон боксировал с такими соперниками, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Виталий Кличко, Энди Руис и Дерек Чисора.

Бокс
Кевин Джонсон
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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