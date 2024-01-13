На этапе Гран-при в Португалии выступят 23 дзюдоиста из России

23 российских дзюдоиста примут участие на этапе Гран-при в Португалии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо России.

Мужскую российскую сборную будут представлять Гамзат Заирбеков, Аюб Блиев (весовая категории до 60 кг), Яго Абуладзе, Мурад Чопанов (до 66 кг), Махмадбек Махмадбеков, Данил Лаврентьев (до 73 кг), Хасан Халмурзаев, Давид Карапетян (до 81 кг), Мансур Лорсанов, Эльдар Аллахвердиев (до 91 кг), Арман Адамян, Матвей Каниковский (до 100 кг), Инал Тасоев и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

В женских соревнованиях выступят Сабина Гилязова, Дарья Курбонмамадова (до 57 кг), Камила Бадурова, Дали Лилуашвили (до 63 кг), Дарья Храмойкина (до 70 кг), Надежда Татарченко, Антонина Шмелева (до 78 кг), Элис Старцева и Дарья Владимирова (свыше 78 кг).

Этап Гран-при будет проходить с 26 по 28 января в Одивелаше. Данные соревнования пойдут в зачет квалификации на Олимпиаду в Париже.

В апреле 2023 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила до турниров спортсменов из России и Белоруссии. Российские и белорусские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.