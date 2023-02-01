0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
Каратэ

Сегодня, 12:48

Генеральный секретарь Федерации киокушин России Увицкий погиб в зоне СВО

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный секретарь Федерация киокушин России Сергей Увицкий погиб во время участия в специальной военной операции (СВО) при выполнении боевой задачи в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Федерации карате России.

41-летний Увицкий участвовал в СВО в отряде добровольцев Российского союза боевых искусств «Союз».

«Сергей всегда отличался несгибаемой волей на пути к цели и никогда не пасовал перед трудностями, — говорится в сообщении. — Поэтому, завершив славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации киокушин России, он в числе первых принял решение отправиться в зону СВО на защиту нашей Родины».

Увицкий — серебряный призер чемпионата Европы 2010 года, чемпион и многократный призер первенств России, а также мастер спорта международного класса.

Источник: ТАСС
2
Читайте также
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
«Отвергаем клеветнические заявления». МОК в гневе от заявлений украинцев, на очереди — поляки
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Иранский каратист пожаловался на запрет соревноваться с израильтянами