Мостовой не против приехать в «Пари НН» для общения с Сашей Иличем

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о возможности пройти стажировку у главного тренера «Пари НН» Саши Илича.

«Будем выходить на связь, интересно пообщаться, конечно. Видно, что у него все хорошо. Готов ли стажироваться у Илича? По стажировке я уже давно говорил — чему меня может кто-то научить? Это я могу многих научить футбольному мастерству, классу и уровню. Приехать, пообщаться в Нижнем — с огромным удовольствием. Тем более, что в Нижний я приезжал много раз и к Сергею Юрану», — сказал Мостовой «СЭ».

4 мая 46-летний сербский специалист подписал контракт с «Пари НН» до 2025 года. На посту главного тренера команды он сменил Сергея Юрана.