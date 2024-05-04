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Мостовой о стажировке у Илича: «Чему меня может кто-то научить? А вот пообщаться — с огромным удовольствием»

Мостовой не против приехать в «Пари НН» для общения с Сашей Иличем
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о возможности пройти стажировку у главного тренера «Пари НН» Саши Илича.

«Будем выходить на связь, интересно пообщаться, конечно. Видно, что у него все хорошо. Готов ли стажироваться у Илича? По стажировке я уже давно говорил — чему меня может кто-то научить? Это я могу многих научить футбольному мастерству, классу и уровню. Приехать, пообщаться в Нижнем — с огромным удовольствием. Тем более, что в Нижний я приезжал много раз и к Сергею Юрану», — сказал Мостовой «СЭ».

4 мая 46-летний сербский специалист подписал контракт с «Пари НН» до 2025 года. На посту главного тренера команды он сменил Сергея Юрана.

Саша Илич. «Готов взять Мостового на стажировку — он величайший российский игрок». Интервью Илича — нового тренера «Пари НН»

Александр Мостовой
Саша Илич
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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