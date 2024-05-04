Чемпионская гонка РПЛ: расклад для «Зенита», «Краснодара» и «Динамо». Шанс есть даже у «Спартака»!

«Зенит» — фаворит, «Спартак» еще может считать очки.

Сезон в России завершается, но в отличии от предыдущих лет ясности с чемпионом нет никакой. Реальные шансы на титул есть сразу у трех команд, математические — еще у одной. Посчитали все варианты.

«Зенит»

Сложность календаря: средний.

Вероятность чемпионства от Opta Russia: 60%

Ситуация: «Зенит» на данный момент занимает первое место в РПЛ, но лишь по дополнительным показателям. У команды Семака остались два выезда и два домашних матча в чемпионате. Соперники серьезные — ЦСКА и «Ростов» могут доставить проблем. Да и «Ахмат» с «Факелом», с которыми «Зениту» предстоит играть в гостях, не подарок: оба клуба еще могут упасть в зону стыков или даже вылета и будут отчаянно бороться за выживание.

Плюс у «Зенита» домашний кубковый матч с ЦСКА. В случае победы питерцы отправятся в Суперфинал и станут таким образом самой нагруженной командой из всех, кто реально борется за чемпионство. При этом в пользу команды Семака — гигантский опыт.

«Краснодар»

Сложность календаря: выше среднего

Вероятность чемпионства от Opta Russia: 32%

Ситуация: «Краснодар» занимает второе место, при равенстве очков уступая «Зениту» по личным встречам. Чтобы выйти на первое, нужно будет отлично провести финальный отрезок — а он непростой. У «Краснодара» в соперниках «Ахмат», борющийся за выживание; набравший ход «Спартак», а также «Сочи», который к моменту встречи, скорее всего, вылетит официально. Но с командой Морено этой весной еще никому не было легко.

Потенциальным «золотым матчем» может стать домашняя встреча с «Динамо» в последнем туре. Учитывая, что москвичи занимают третье место и списывать их рано, битва за первое место может развернуться на стадионе «Краснодар».

«Динамо»

Сложность календаря: выше среднего

Вероятность чемпионства от Opta Russia: 7%

Ситуация: «Динамо» отстает от первого места на три очка, и отыграть гандикап будет непросто. Впереди у команды Лички — «Сочи» (соперник в этой встрече может вылететь окончательно, так что будет стоять насмерть), «Балтика» (команда из стыков) и «Крылья Советов». Ну и уже вышеупомянутый выезд в «Краснодар» — который, если не потеряет смысл, станет сложнейшим испытанием для бело-голубых.

«Спартак»

Календарь: средний

Вероятность чемпионства от Opta Russia: меньше 0,1%

Ситуация: шансы «Спартака» на чемпионство чисто математические, но они есть! Красно-белые занимают четвертое место и отстают от первой строчки на 8 баллов. Для победы команде Слишковича в оставшихся четырех турах нужно только побеждать, а конкурентам — только проигрывать. Это идеальный вариант.

В других раскладах «Спартак» может проиграть один раз (не «Краснодару») при отсутствии побед у соперников. Соперники также могут победить по разу, но все остальное должны проиграть, а «Спартак» только выигрывать. Короче говоря, в ближайшие пару туров станет ясно, есть ли вообще у красно-белых хотя бы теоретические шансы.

Те, кто любит всевозможные расклады, наверняка видели прикидку, которая стала настоящим мемом: существует вариант, при котором сразу восемь команду наберут 50 очков, а чемпионом по дополнительным показателям станет «Спартак». К этому раскладу нужно относиться с той же серьезностью, как к тому, что золото возьмет кто-то не из первой тройки.