Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:00

Чемпионская гонка РПЛ: расклад для «Зенита», «Краснодара» и «Динамо». Шанс есть даже у «Спартака»!

«Зенит» является фаворитом чемпионской гонки РПЛ за 4 тура до конца
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Эдуард Сперцян, Матео Кассьерра и Константин Тюкавин
Эдуард Сперцян, Матео Кассьерра и Константин Тюкавин.
Telegram Дзен
«Зенит» — фаворит, «Спартак» еще может считать очки.

Сезон в России завершается, но в отличии от предыдущих лет ясности с чемпионом нет никакой. Реальные шансы на титул есть сразу у трех команд, математические — еще у одной. Посчитали все варианты.

Матчи «Зенита», «Краснодара», «Динамо» и «Спартака» до конца чемпионата-2023/24

«Зенит»

Сложность календаря: средний.

Вероятность чемпионства от Opta Russia: 60%

Ситуация: «Зенит» на данный момент занимает первое место в РПЛ, но лишь по дополнительным показателям. У команды Семака остались два выезда и два домашних матча в чемпионате. Соперники серьезные — ЦСКА и «Ростов» могут доставить проблем. Да и «Ахмат» с «Факелом», с которыми «Зениту» предстоит играть в гостях, не подарок: оба клуба еще могут упасть в зону стыков или даже вылета и будут отчаянно бороться за выживание.

Плюс у «Зенита» домашний кубковый матч с ЦСКА. В случае победы питерцы отправятся в Суперфинал и станут таким образом самой нагруженной командой из всех, кто реально борется за чемпионство. При этом в пользу команды Семака — гигантский опыт.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Андрей Мостовой (справа) против полузащитника &laquo;Динамо&raquo; Луиса Чавеса. Нас ждет чемпионская гонка! «Зенит» сам приглашает соперников на трон

«Краснодар»

Сложность календаря: выше среднего

Вероятность чемпионства от Opta Russia: 32%

Ситуация: «Краснодар» занимает второе место, при равенстве очков уступая «Зениту» по личным встречам. Чтобы выйти на первое, нужно будет отлично провести финальный отрезок — а он непростой. У «Краснодара» в соперниках «Ахмат», борющийся за выживание; набравший ход «Спартак», а также «Сочи», который к моменту встречи, скорее всего, вылетит официально. Но с командой Морено этой весной еще никому не было легко.

Потенциальным «золотым матчем» может стать домашняя встреча с «Динамо» в последнем туре. Учитывая, что москвичи занимают третье место и списывать их рано, битва за первое место может развернуться на стадионе «Краснодар».

Турнирная таблица РПЛ после 26 туров сезона-2023/24

«Динамо»

Сложность календаря: выше среднего

Вероятность чемпионства от Opta Russia: 7%

Ситуация: «Динамо» отстает от первого места на три очка, и отыграть гандикап будет непросто. Впереди у команды Лички — «Сочи» (соперник в этой встрече может вылететь окончательно, так что будет стоять насмерть), «Балтика» (команда из стыков) и «Крылья Советов». Ну и уже вышеупомянутый выезд в «Краснодар» — который, если не потеряет смысл, станет сложнейшим испытанием для бело-голубых.

Владимир Слишкович. Слишкович Непобедимый. Оставят ли Владимира главным, если «Спартак» возьмет кубок?

«Спартак»

Календарь: средний

Вероятность чемпионства от Opta Russia: меньше 0,1%

Ситуация: шансы «Спартака» на чемпионство чисто математические, но они есть! Красно-белые занимают четвертое место и отстают от первой строчки на 8 баллов. Для победы команде Слишковича в оставшихся четырех турах нужно только побеждать, а конкурентам — только проигрывать. Это идеальный вариант.

В других раскладах «Спартак» может проиграть один раз (не «Краснодару») при отсутствии побед у соперников. Соперники также могут победить по разу, но все остальное должны проиграть, а «Спартак» только выигрывать. Короче говоря, в ближайшие пару туров станет ясно, есть ли вообще у красно-белых хотя бы теоретические шансы.

Те, кто любит всевозможные расклады, наверняка видели прикидку, которая стала настоящим мемом: существует вариант, при котором сразу восемь команду наберут 50 очков, а чемпионом по дополнительным показателям станет «Спартак». К этому раскладу нужно относиться с той же серьезностью, как к тому, что золото возьмет кто-то не из первой тройки.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
7
24
Читайте также
Медведев — о полученной в Мадриде травме: «Почувствовал, что мое бедро застопорилось, и я не мог бежать»
В День Победы в Москве пройдут праздничные концерты на разных площадках города
Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет ATACMS над Крымом
«Шел 20-й год тренерской карьеры без титулов». Почему Валерий Карпин сам оставил себя и «Ростов» без трофеев
В Южном военном округе сообщили о продолжении поисков срочников в Черном море
Шурыгина прокомментировала сообщения о ее задержании в Москве
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
РПЛ: «Краснодар» — «Ахмат», «Пари НН» — «Спартак». Расписание и результаты 27-го тура
«Краснодар» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча
«Спартак» обыграет «Пари НН», а «Динамо» разгромит «Сочи». Прогнозы на 27-й тур РПЛ
Аленичев считает, что «Краснодар» не готов к золоту РПЛ: «Команда сама не верит»
«Краснодар» — «Ахмат»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Аленичев — об игре «Зенита»: «Бразильцы не те, которые были раньше, не играют на максимуме»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Спартак» обыграет «Пари НН», а «Динамо» разгромит «Сочи». Прогнозы на 27-й тур РПЛ