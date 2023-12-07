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7 декабря, 23:18

Шлеменко считает, что карьеру Сарнавского сделал Жернаков

Алина Савинова
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Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, что никогда не вмешивался в личные дела агента Алексея Жернакова и бойца Александра Сарнавского.

«Я никогда и никому не вставлял палки в колеса. Никогда не делал подлости. В личные отношения Сарнавского и Жернакова я не лезу уже года три. Они сами ведут свои разговоры, сами работают, сами принимают решения. Я от этого отошел. Пусть работают. Леша Жернаков сделал очень много для карьеры Саши Сарнавского. По сути, всю его карьеру сделал он. Леша был тогда, когда гонорары Саши были смешные. Он имеет право на свой процент с более достойных гонораров. Я прекрасно понимаю, что он бросит Сашу Сарнавского, если его поставить перед таким условием. Но при этом я не буду лишать возможности одного и второго заработать», — цитирует Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

На счету 34-летнего Сарнавского 40 побед и 8 поражений в ММА. В настоящий момент он имеет контракт с ACA, где являлся претендентом на пояс в легком весе. Планируется, что в феврале 2024 года боец проведет поединок против Магомеда Сулумова.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shlemenko-kareru-sarnavskogo-sdelal-zhernakov-313023/
Александр Сарнавский
Александр Шлеменко
ММА
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