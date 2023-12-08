АСА 167: кард турнира и где смотреть бои в прямом эфире

Турнир АСА 167 состоится в Уфе (Башкортостан) 8 декабря. Вечер ММА возглавит поединок Гран-при: Мехди Байдулаев — Гилберто Диас. Планировалось, что также бой проведут Муслим Магомедов и Адлан Ибрагимов, однако 28-летний россиянин не смог пройти процедуру взвешивания. Магомедов показал вес более 5 кг выше лимита. Начнется турнир в 16.40 по московскому времени.

Основной кард АСА 167:

Мехди Байдулаев — Гилберто Диас

Хакран Диас — Венер Галиев

Абубакар Местоев — Руслан Яманбаев

Алтынбек Мамашов — Михаил Дорошенко

В прямом эфире трансляцию боев можно посмотреть на официальном сайте АСА. Также следить за турниром в полном объеме можно на телеканале «Матч! Боец». Основной кард будет показан на телеканале «Матч ТВ». Эфир начнется в 19:30 мск.