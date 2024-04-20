Оказывается, одна из драк Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова была инсценировкой.

На 18 июля намечен третий бой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым — на этот раз по правилам бокса. Гонорары будут рекордные — оба получат где-то по 25 миллионов рублей. Противостояние Минеева и Исмаилова — визитная карточка Fight Nights, промоушена, который почти 15 лет назад основал Камил Гаджиев. Историй у Камила за это время накопилось немало, и в свежем интервью он рассказал несколько из них — которые ранее не рассказывал.

Байка 1. Мачаев и Алиев

«За два дня до боя Мачаев vs Сарнавский Ахмед Алиев отправил Мурада Мачаева в глубокий нокдаун. С вызовом скорой помощи и так далее. Бой должен был вот-вот сорваться. И все, кто тогда тренировался с Мурадом, в том числе я (правда, я с ним не тренировался, но мы все были в одном зале), объясняли Мураду, что его стиль таков, что он может выиграть, даже не дерясь — не вступая в рубку, а просто переводя.

У Мурада после нокаута была такая легкая паника. Он отказывался. Но затем переспал с этой мыслью — и все три раунда одеялил Сарнавского».

Байка 2. Исмаилов и Минеев

«Была ситуация, при которой Мага [Исмаилов] очень сильно кипел (перед первым боем с Минеевым. — Прим. «СЭ»). И ему нужно было выбросить энергию — от него этого ждала аудитория. Мага пришел в Match Point тогда еще, и мы поняли, что он не сможет зайти [в зал] и не вступить с Володей врукопашную. По-другому их встреча была невозможна — от него этого ждали люди и прочее.

И мы договорились, что Мага заходит, бьет Вову в область шеи — и Вова Маге отвечает. Чтобы каждая сторона получила некую сатисфакцию. Потому что Мага говорил: «По-другому я его сейчас закопаю». А Вова: «Меня никто не закопает, устанет копать». Понимаете, да? И мы договорились, что Мага заходит, бьет в область шеи, Вова ему отвечает, между ними сразу люди — и все, таким образом сняли напряжение.

А в потасовке во Дворце спорта «Динамо» — 24 декабря [2020 года], кажется, это было — никакого подвоха не было, это была неинсценированная штука, драться начали не на шутку».

Камил Гаджиев. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Байка 3. Брандао и Завуров

«Диего Брандао приветливому Шамилю Завурову показал средний палец в кафе. Диего тогда выиграл у Мачаева. Шама — глубокий позитивный человек, Лев. Шама по телефону разговаривал: с Америкой, с Абдулманапом, а Брандао — раз, фак ему. Шама, естественно, в его сторону. Нам всем пришлось проявить максимум дипломатии, попросить Шаму, чтобы он там не прибил Брандао. Шама в итоге сказал, что если к этому дураку Брандао так относиться... «Будем выше этого! Как бы ни было — он наш гость». Он отпустил его в тот день. И слава богу!»

Байка 4. Брат и судья

«В тот же вечер старший брат одного из бойцов, недовольный результатом, зашел с бутылкой к Гене Зуеву... Представьте, все сидят на банкете, человек просто заходит — он не на банкете, он с улицы заходит, сидит Гена Зуев, стол судей. Просто подходит, бьет бутылкой об голову, разлетается бутылка — и он резко выходит, воспользовавшись некой паникой. За ним сразу рвануло некоторое количество людей, но его так и не нашли. Он таким образом Гене отомстил. Гена посидел, кровь вытер — и нормально. Поняли, кто это. Но на тот момент не нашли человека».