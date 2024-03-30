Финалист Гран-при Bellator Шаблий: «Бой с Нурмагомедовым держится на честном слове»

Финалист Гран-при Bellator Александр Шаблий заявил, что пока не получил контракт на бой с Усманом Нурмагомедовым.

«Контракт не подписан. В ближайшее время его должны отправить, потому что мы готовим документы на получение визы. Организация должна купить билеты, но контракта нет, и бой держится на честном слове», — цитирует Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Бой запланирован на 17 мая в рамках турнира Bellator 303 в Париже (Франция).

Свой последний поединок Шаблий провел в ноябре 2023 года на турнире Bellator 301 — тогда он победил Патрики Фрейре единогласным решением судей. Всего в активе 30-летнего бойца 24 победы и 3 поражения.