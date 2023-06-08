Адесанья назвал будущего чемпиона UFC: «Он безупречен»

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) считает, что непобежденный 25-летний ирландец Айан Гарри (12-0) станет чемпионом UFC.

«Он безупречен. Мне нравится, как он себя ведет. У него есть характер. Он настоящий боец. Я думаю, он будущий чемпион. Сейчас он молод, так что он определенно станет чемпионом», — сказал Адесанья на своем YouTube-канале.

Гарри в прошлом бою победил Дэниеля Родригеса (17-4) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.