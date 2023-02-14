Алджамейн Стерлинг: «Я бы засабмитил Волкановски»

Чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (22-3) заявил, что он смог бы провести чемпиону в полулегком весе Александру Волкановски (25-2) болевой или удушающий прием.

«Если бы я боролся с Волком, я на 100 процентов уверен, что я бы засабмитил его 1-2 раза. Не говорю, что это будет легко. Он делает свою домашнюю работу, но я верю, что я бы поймал его», — написал Стерлинг в Twitter.

Ислам Махачев (24-1) победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.