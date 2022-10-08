Александр Емельяненко похвалил Исмаилова за бой с Иличем

8 октября, 23:28
Российский тяжеловес Александр Емельяненко похвалил Магомеда Исмаилова за боксерский поединок с Александром Иличем.
«Посмотрел бой Исмаилова против Илича, — сказал Емельяненко журналистам после турнира по борьбе Wolnik. — Магомед — молодец. Он подтянул ударную технику. Я тоже предлагал ему выступить, подраться, но он отказывается. Его не устраивает моя подготовка, мое умение боксировать и бить».
Исмаилов победил Илича единогласным решением судей. Бой проходил 7 октября в Москве в лиге Pravda.