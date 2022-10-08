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ММА

8 октября, 23:28

Александр Емельяненко похвалил Исмаилова за бой с Иличем

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко похвалил Магомеда Исмаилова за боксерский поединок с Александром Иличем.

«Посмотрел бой Исмаилова против Илича, — сказал Емельяненко журналистам после турнира по борьбе Wolnik. — Магомед — молодец. Он подтянул ударную технику. Я тоже предлагал ему выступить, подраться, но он отказывается. Его не устраивает моя подготовка, мое умение боксировать и бить».

Исмаилов победил Илича единогласным решением судей. Бой проходил 7 октября в Москве в лиге Pravda.

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