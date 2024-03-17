Александр Емельяненко попросил прощения у брата Федора

Российский тяжеловес Александр Емельяненко попросил прощения у своего родного старшего брата Федора.

«Федор, брат мой, сегодня Прощеное воскресенье. Прости меня, где я тебя обидел словом, делом, помыслом. Прости меня, каюсь», — сказал Александр Емельяненко на видео, опубликованном в соцсетях.

В последнем поединке, который состоялся в мае прошлого на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Емельяненко болевым приемом на руку победил блогера Евгения Ершова.

12 апреля на турнире Ural FC 7 в Москве Емельяненко проведет реванш с Вячеславом Дациком. В их первом поединке победу нокаутом одержал Дацик.