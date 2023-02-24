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Сегодня, 01:10

Алиев: «Цель — стать первым чемпионом UFC из Таджикистана»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Непобежденный таджикский легковес UFC Нурулло Алиев рассказал о цели, которую он преследует в лучшей лиге мира UFC.

«Ставлю ли цель — стать первым чемпионом UFC из Таджикистана? Иншаллах. Все спортсмены ставят такую цель, а именно — стать чемпионом. Я тоже ставлю такую цель, и буду идти к ней несмотря ни на что», — сказал Алиев «СЭ».

Алиев дебютирует в UFC поединком против бразильца Рафаэля Алвеса. Бойцы сразятся на турнире UFC Fight Night 220, который пройдет в ночь на 26 февраля в Лас-Вегасе.

На счету Алиева в ММА 8 побед и 0 поражений.

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