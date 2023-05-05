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Сегодня, 09:45

Алискеров считает, что шансы Усмана и Чимаева на победу в бою равны

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский дебютант UFC Икрам Алискеров прокомментировал возможные противостояния своего бывшего соперника Хамзата Чимаева с Камару Усманом и Исраэлем Адесаньей.

«Камару Усман был доминирующим чемпионом. Бой покажет, кто из них с Хамзатом Чимаевым сильнее. Они оба отличные борцы, прекрасно чувствуют дистанцию. Если они сойдутся, я их шансы оцениваю 50 на 50. Очень интересно увидеть Исраэля Адесанью с борцом. Интересно было бы посмотреть их бой с Хамзатом. Сможет ли Хамзат его перевести, побить и завязать в партере. А ударников он всех переигрывает, им с ним тяжело конкурировать», — приводит слова Алискерова MMA.Metaratings.ru.

Икрам Алискеров потерпел поражение от Хамзата Чимаева нокаутом в первом раунде на турнире Brave 23 в Аммане (Иордания). В его активе 13 побед в 14 профессиональных поединках.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/aliskerov-shansy-usmana-i-chimaeva-v-boyu-50-na-50-248502/
Исраэль Адесанья
Камару Усман
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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