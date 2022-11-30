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Сегодня, 16:10

Анатолий Малыхин — о весогонке: «Я кушал шоколад, отдыхал и тяжело тренировался»

Давид Хачатрян
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Временный чемпион мира ONE Championship в тяжелом весе Анатолий Малыхин (11-0) заявил, что он сделает вес для боя с действующим чемпионом промоушена в полутяжелом весе Ренье де Риддером (16-0).

«Все было легко. Я кушал шоколад, отдыхал, тяжело тренировался, — сказал Малыхин на пресс-конференции ONE Championship. — Через три дня я просто нокаутирую этого парня. Я в лучшей форме в своей жизни, так хорошо я себя никогда не чувствовал».

Малыхин подерется с де Риддером в рамках полутяжелого веса 2 декабря на «SM Mall of Asia» в Маниле (Филиппины).

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