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Сегодня, 00:10

Чехия — чемпион мира, а Пастрняк — герой нации! Эту победу страна ждала 14 лет

Сборная Чехии обыграла Швейцарию в финале чемпионата мира по хоккею
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Давид Пастрняк (в центре) отмечает гол в ворота сборной Швейцарии.
Фото Reuters
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Швейцарцы в третий раз в истории проиграли в финале турнира.

Чемпионат мира
Финал
Швейцария — Чехия — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Пастрняк — 1 (Кундратек, Гайек), 49:13 — 0:1. Кампф — 2 (п.в., Кубалик, Нечас), 59:41 — 0:2.
Вратари: Дженони — Достал.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (7+10+14) — 32 (13+10+9).
Судьи: Кэмпбелл, Хольм.
26 мая. Прага. o2 Arena

Более чем неожиданный финал ЧМ-2024 свел лицом к лицу две команды, которые больше всего были мотивированы оказаться в решающем матче. Давно уже обросшие мясом и околачивавшиеся около элиты швейцарцы мечтали впервые стать чемпионами мира и сделать очередную заявку на получение приставки «топ». Получившие же по ходу турнира мощнейшее усиление в лице Давида Пастрняка, Мартина Нечаса и Павла Захи чехи на родном льду жаждали стать золотыми впервые с далекого 2010 года, когда страну осчастливили Якуб Клепиш и Томаш Ролинек.

Как бы Чехия ни любила отдавать шайбу и закрываться в решающих матчах, поверить в то, что команда Радима Рулика с первых смен начнет охранять кукурузу на 18-тысячной «О2 Арене», было крайне сложно. При всем уважении к невероятно симпатичной Швейцарии с Нико Хиширом, Романом Йоси и Кевином Фиалой это было бы откровенным неуважением к собственному статусу и наследию. Более высокий средний уровень хозяев позволял им действовать с позиции силы, а не терпеть и искать шансы в излюбленных контратаках. Поэтому в первом периоде они ожидаемо полетели вперед и практически не позволили создать ничего опасного у ворот Лукаша Достала, достаточно успешно справляясь с периодическими включениями активного форчекинга от соперника.

Однако швейцарцы со своей опытной линейкой защитников во главе с Йоси и Зигенталером в лучших традициях чехов действовали в обороне максимально компактно и организованно, практически не позволяя проходить передачам на пятак. В средней же зоне они не гнушались использовать глухой откат, затрудняя прохождение собственной синей линии. Не помогли чехам вскрыть эту плотность перед владениями Леонардо Дженони и два удаления во втором периоде, который всего лишь увеличили xG хозяев.

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Долгожданная шайба пришла к сборной Чехии лишь в середине третьего периода, когда ей удалось растянуть оборону Швейцарии диагональю Томаша Кундратека под бросок в касание Пастрняку. Кто, если не главный продукт современного чешского хоккея должен был стать героем нации? Взорвала забитую арену звезда «Бостона» на глазах у Яромира Ягра и всей политической элиты. И если бы не Давид, то самым ярким моментом основного времени рисковал стать силовой прием Ондржея Палата на Андреа Глаузере, после которого пришлось менять треснувшее стекло.

Получив чуть больше десяти минут на камбэк, парням из страны сыров и шоколада пришлось раскрываться и штурмовать ворота Достала. Вот только все мы прекрасно помним, как чехи умеют охранять зыбкое преимущество и играть по счету. Символично, что их победа, несмотря на содержание и рисунок игры, получилась по сути минимальной. Как ни пыталась команда Патрика Фишера утащить матч в овертайм, их соперник не дрогнул, а третий финал за последние десять лет так и не стал для них золотым.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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