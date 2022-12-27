Анатолий Токов подерется с Джонни Эбленом за титул Bellator 4 февраля 2023-го

32-летний российский средневес Bellator Анатолий Токов (31-2) встретится с чемпионом дивизиона Джонни Эбленом (12-0) в со-главном событии Bellator 290, сообщает официальный сайт лиги. Турнир состоится 4 февраля 2023 года.

Токов идет на серии из семи побед. В прошлом бою он нокаутировал в первом раунде Мухаммада Абдуллу (10-6) 24 июня на Bellator 282 в Ункасвилле, США.

Эблен в прошлом поединке одолел Гегарда Мусаси (49-8) единогласным решением судей 24 июня на Bellator 282 в Ункасвилле, США.

