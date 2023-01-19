Азамат Мурзаканов подерется с Дастином Джейкоби на UFC 15 апреля

Непобежденный российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов (12-0) проведет третий бой в UFC против американца Дастина Джейкоби (18-6) 15 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США, сообщает Sherdog.

Мурзаканов провел в UFC два боя, и оба выиграл нокаутом. До этого он победил Матеуса Шеффеля (17-9) техническим нокаутом в первом раунде на Претендентской серии Даны Уайта.

Джейкоби прошлый бой проиграл Халилу Раунтри (11-5) раздельным решением судей на UFC Fight Night 213. Турнир состоялся 29 октября 2022-го в Лас-Вегасе, США.