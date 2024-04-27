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Сегодня, 15:01

Бадаев: «Такие именитые спортсмены, как Хабиб, несут ответственность перед массами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев порассуждал об ответственности, которую должны нести известные спортсмены.

«Спортсмены с именем, такие как Хабиб Нурмагомедов и другие, должны понимать ответственность, которую они несут перед массами. По сути, они формируют модель поведения и пример для подрастающего поколения. Что бы Хабиб ни делал, мальчишка в дагестанском или чеченском селе будет думать: «Раз Хабиб делает, то и мне можно». Очень важно таким людям подавать хороший пример. Слава Богу, они его подают», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Источник: MMA.Metaratings
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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