Бадаев заявил, что не хотел бы оказаться на месте судей в бою Стерлинг — Сехудо

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев высказался о судейском решении в поединке между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

«Сехудо забрал третий и пятый раунд, а Стерлинг — первый и четвертый. Вопрос о втором. Сначала мне показалось, что он без вопросов за Стерлингом. Когда пересмотрел — Алджамейн набрасывал больше ударов, но у Сехудо было больше акцента, они доходили четче. Чтобы понять, какой они произвели эффект, нужно смотреть вживую. В концовке Сехудо попал правым вразрез, отчего Стерлинга чуть повело, но при этом он бил чаще — мы же считаем лоукики и мидлкики. Вот и как этот раунд оценивать? В другом интервью я сказал, что отдал бы первый, второй и четвертый Стерлингу, сейчас, пересмотрев бой, отдаю второй, третий и пятый Сехудо. Говорить в таком бою, что засудили, я не буду. Но точно бы не хотел оказаться на месте судей, когда тебе нужно выносить вердикт здесь и сейчас без возможности пересмотреть бой», — приводит «РБ Спорт» слова Бадаева.

Стерлинг раздельным решением судей одержал победу над Сехудо. Поединок прошел в ночь на 7 мая на турнире UFC 288. На счету Стерлинга 26 боев в ММА, в 23 из которых он одержал победы. В активе Сехудо 16 побед в 19 поединках.