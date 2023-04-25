Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:19

Боец UFC рассказал, какой Колби Ковингтон человек в жизни

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

31-летний израильский легковес Натан Леви (8-1) сообщил, что второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) ведет себя скромно и уважительно, когда на него не направлены камеры.

«Я не тренировался с Колби. Я просто поздоровался с ним, — сказал Леви Sportskeeda. — [Он] действительно классный парень. Мне нравится его стиль боя. Он сказал мне несколько хороших слов. Когда я впервые увидел его в PI [Performance Institue], он не стал говорить: «Кто ты?» Он сказал: «Ты Натан Леви, верно? Мне нравятся твои удары... Мне нравится твой стиль».

В нем вообще не было высокомерия. Просто скромный и крутой парень. Я сфотографировался с ним как фанат, и это фото разошлось по всему интернету".

Ковингтон в прошлом бою победил Хорхе Масвидаля (33-16) единогласным решением судей (50 — 44, 50 — 45, 49 — 46) в главном событии UFC 272. Турнир прошел 6 марта 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Колби Ковингтон
UFC
ММА
0
Читайте также
Похороны Яшина, «Мерседес» Бескова, бесстрашный Толстых. Сто лет «Динамо» в историях
Вальбуэна о словах Кокорина про чудака: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»
Убившая младенца в электричке в Москве девушка рассказала о преступлении
Ростовского военного осудили на 14 лет за госизмену и незаконный доступ к гостайне
На Украине объяснили абсолютное изменение риторики Зеленского
Минцифры предложило обязать устанавливать российскую ОС на компьютеры
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гилберт Бернс: «Я нокаутирую Белала Мухаммада»

Шара Буллет: «UFC нужен новый герой! Мои конечности будут дробить соперника!»