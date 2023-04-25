Боец UFC рассказал, какой Колби Ковингтон человек в жизни

31-летний израильский легковес Натан Леви (8-1) сообщил, что второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) ведет себя скромно и уважительно, когда на него не направлены камеры.

«Я не тренировался с Колби. Я просто поздоровался с ним, — сказал Леви Sportskeeda. — [Он] действительно классный парень. Мне нравится его стиль боя. Он сказал мне несколько хороших слов. Когда я впервые увидел его в PI [Performance Institue], он не стал говорить: «Кто ты?» Он сказал: «Ты Натан Леви, верно? Мне нравятся твои удары... Мне нравится твой стиль».

В нем вообще не было высокомерия. Просто скромный и крутой парень. Я сфотографировался с ним как фанат, и это фото разошлось по всему интернету".

Ковингтон в прошлом бою победил Хорхе Масвидаля (33-16) единогласным решением судей (50 — 44, 50 — 45, 49 — 46) в главном событии UFC 272. Турнир прошел 6 марта 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.