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Сегодня, 16:30

Шара Буллет: «UFC нужен новый герой! Мои конечности будут дробить соперника!»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет сделал заявление перед дебютом в сильнейшей лиге мира.

«Новая игра, новая история, и миллионы фанатов перед экранами, тысячи на трибунах арены, ждущие моего выхода в октагон, и мои близкие за моей спиной. Я мотивирован, как никогда. Кто бы ни стоял напротив меня, мои конечности будут дробить его! Этой организации нужен новый герой!», — написал Магомедов в соцсетях.

«Скоро!» — отреагировал в комментариях менеджер бойца Али Абдель-Азиз.

Согласно Sherdog, на счету Магомедова в ММА 11 побед и 0 поражений. Россиянин будет выступать в средней весовой категории.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
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